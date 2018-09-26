استقر لوبيتيجي المدير الفني لفريق الريال على تشكيل الفريق المتوقع ضد إشبيلية، كورة ستار.. بين ماتش مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم | كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وإشبيلية (bein match) لايف

سيبدأ بخطة التشكيل | 4-3-3

في حراسة المرمى الجديد: تيبوكورتوا وفي الدفاع: مارسيلو - سيرخيوراموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا اما المنتصف: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش وفي المقدمة: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمه - جاريث بيل

شاهد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني من هنا..



ترتيب ريال مدريد في جدول الدوري الإسباني يحل في المرتبة الثانية برصيد 13 نقطة، محققا أربع انتصارات وتعادل وحيد، بينما يتصدر الفريق الكتالوني الترتيب بنفس النقاط لكن بفارق الأهداف، وفي المرتبة الثالثة المتطور ديبورتيفو ألافيس برصيد 10 نقاطٍ، ويتواجد إشبيلية في المركز السابع برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف من إسبانيول، ريال سوسيداد.









يشهد يوم الأربعاء 26-9-2018 مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وإشبيلية ضمن الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الإسباني لا ليجا، على ملعب "رامون سانشيز" وتعد تلكل المباراة قمة من العيار الثقيل تشهدا الجولة السادسة.





يدير المباراة الحكم أليخاندرو هيرنانديز وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتوقيت كل من الأربعاء 26 سبتمبر 2018 ميلادياً، 16 محرم 1440 هجرياً، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر.











