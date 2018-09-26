يلا شوت.. بين ماتش مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم | كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وإشبيلية (bein match)

يدير المباراة الحكم أليخاندرو هيرنانديز وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتوقيت كل من الأربعاء 26 سبتمبر 2018 ميلادياً، 16 محرم 1440 هجرياً، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر.

يشهد يوم الأربعاء 26-9-2018 مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وإشبيلية ضمن الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الإسباني لا ليجا، على ملعب "رامون سانشيز" وتعد تلكل المباراة قمة من العيار الثقيل تشهدا الجولة السادسة.

استقر لوبيتيجي المدير الفني لفريق الريال على تشكيل الفريق المتوقع ضد إشبيلية:

سيبدأ بخطة التشكيل | 4-3-3

في حراسة المرمى الجديد: تيبوكورتوا

وفي الدفاع: مارسيلو - سيرخيوراموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

اما المنتصف: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

وفي المقدمة: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمه - جاريث بيل

شاهد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني من هنا..

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان مباراة ريال مدريد ضد نظيره اشبيليه، التي تعد واحدة من الديربيات القوية للغاية في اسبانيا والعالم، وتحظى بمتابعة خاصة من جماهير الكرة المصرية خاصة والجماهير العربية عامة بسبب النجم المصري المتألق محمد صلاح، والذي لفت إليه أنظار الجميع بعد أن قاد الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام ريال مدريد، ولكنه خسر بنتيجة 3-1، بأخطاء فردية قاتلة من الحارس الألماني كاريوس.

يغيب داني كارباخال ظهير أيمن ريال مدريد عن رحلة فريقه لمواجهة إشبيلية غدا الأربعاء بسبب إصابة عضلية.

ويتقاسم ريال مدريد صدارة المسابقة مع برشلونة ولكل منهما 13 نقطة بعد مرور خمس جولات لكن يتفوق النادي الكتالوني بفارق الأهداف.

وأشار التقرير إلى أن إصابة كارباخال ليست بالخطيرة والنادي لا يريد تهويل أمر إصابته كما سيتخذ قرار استبداله غدا الأربعاء.

تابعوا معنا على الهواء خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيليه بدون تقطيع اليوم 26/9/2018 (بث مباشر يوتيوب), يسعى ريال مدريد للبناء على آخر نتيجتين أوروبية ومحلية لتمديد سلسلة انتصاراته حين يحل ضيفًا على إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “رامون سانشيز بيثخوان”، في مباراة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد المباراة محتلًا المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي يتفوّق عليه بفارق الأهداف بعد التعادل في الجولة الماضية أمام جيرونا 2-2 لكل فريق، وكان الملكي قد تعادل في الجولة الرابعة أمام أتلتيك بلباو 1-1، وبذلك لا يوجد أي فريق في الليغا حقق العلامة الكاملة.

وكشف التقرير عن عودة توني كروس وجاريث بيل إلى تشكيل جولين لوبيتيجي بعد قرار إراحتهما بمواجهة اسبانيول.