ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الإدارة الأمريكية: تدخل الصين في شؤوننا وصل لمستوى غير مقبول

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:22 م
الإدارة الأمريكية: تدخل الصين في شؤوننا وصل لمستوى غير مقبول
طباعة
وكالات
 

أكد ممثل رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، اتهام الولايات المتحدة للصين بالتدخل في شؤونها الداخلية والذي وصل إلى مستوى غير مقبول.


وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين: "ما يسمى بأفعال التأثير الخبيثة يتم تنفيذها بطرق تتجاوز بكثير التعاون الذي تقوم به معظم الدول في إطار التفاعل العادي في مجالات الدبلوماسية والمشاركة الاقتصادية والأمنية، لقد وصلت هذه الإجراءات إلى مستوى غير مقبول".


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتهم الصين اليوم الأربعاء بالسعي للتدخل في انتخابات الكونغرس المقررة يوم السادس من نوفمبر، قائلا إن بكين لا ترغب في نجاح حزبه الجمهوري نظرا لموقف الرئيس من التجارة.


وقال ترامب في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: "الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا القادمة، والوقوف ضد إدارتي".


وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العديد من المحللين قيموا الوضع التجاري الراهن بين الولايات المتحدة والصين كحرب تجارية ناشئة، وأبدوا تخوفا شديدا من التبعات السلبية لهذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي بعمومه، استنادا إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، حيث تبلغ نسبة الصادرات الصينية إلى أمريكا 21.4 في المئة.

المزيد عن: وصل مستوى غير مسئول تدخل الصين الشئون الإدارة الأمريكية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
2
x
20:45
0
برينتفورد
ليفربول
0
x
20:45
0
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
0
x
21:00
0
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
2
x
20:00
1
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
21:00
0
بولونيا
روما
1
x
21:00
0
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
21:00
1
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
2
x
17:55
2
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 10:01:23 PM