الوزراء: الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل أهم تحدي يواجه الدولة

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لسوهاج انتهت منذ نصف ساعة، وحاليًا يستقلون القطار للتوجه لقنا لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة غدًا.



وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء تفقد ما لا يقل عن 15 موقعًا ومشروع بمحافظة سوهاج، وأهم ما فيهم لقاء رئيس الوزراء المفتوح بطلاب جامعة سوهاج، والذي تناول عدد من الموضوعات المثارة بالشارع، وأكد لهم أن الزيارات الميدانية التى يقوم بها تهدف لحل المشكلات وتذليل العقبات ومواجهة التحديات، وهو ما حدث بمستشفى الطوارئ بأسيوط، ومصنع المخلفات، وحدث بسوهاج أيضًا.



وتابع، أن رئيس الوزراء أكد أن الزيادة السكانية وتوفير فرص عمل أهم تحدي يواجه الدولة المصرية، مناشدًا الشباب بألا يتعجلوا ويصبروا حتى يحققوا ما يتمنوه.



ونوه، إلى أنه سيتم إنشاء مستشفى الأورمان بمدينة سوهاج الجديدة، والتى تنفذها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقتها الخاصة وتُديره جمعية الأورمان، وتشمل المستشفى 210 أسرة، وهو جزء من تكليفات الرئيس السيسي بمشاركة الجمعيات الخيرية في إدارة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.

