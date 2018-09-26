انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي (محمدصلاح) بث مباشر مباراة ليفربول لايف HD بث حي وحصري مباراة ليفربول YALLA SHOOT

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي :-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني





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تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD2"





وتقام مباراة ليفربول مع تشيلسي على ملعب الأنفيلد، اليوم الاربعاء، في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.





وستذاع مباراة ليفربول عبر قناة "سوبر سبورت 3" الجنوب إفريقية عبر القمر الصناعي Eutelsat 36.0 ° East والتردد 11919 ومعدل الترميز 27500.





وسيتم نقل مباراة ليفربول وتشيلسي في البريميرليج عبر البث المباشر والحي على قناة "beIN sport 2 HD" الرياضية المشفرة.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر من لقاء ليفربول وتشيلسي في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عبر موقع الفجر الرياضي.





ويستضيف ملعب الأنفيلد معقل ليفربول مباراته مع تشيلسي وذلك اليوم الأربعاء والموافق 26 سبتمبر في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.





ويتجه يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لإراحة بعض العناصر الأساسية في الفريق مثل الحارس أليسون بيكر ومحمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.





ومن المحتمل أن يخوض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: "مينيوليه، كلاين، جوميز، ماتيب، موريني، فابينيو، كيتا، ميلنر، ستوريدج، أوريجي، شاكيري".





أما تشكيل البلوز المتوقع: "كاباييرو، زاباكوستا، كاهيل، كريستنسن، بالميري، باركلي، لوفتوس تشيك، أمباديو، موسيس، أودوي، موراتا".





وستنقل موقعة ليفربول مع تشيلسي في بطولة كابيتال وان مباشرةً وحصريًا عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.





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