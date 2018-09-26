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أستاذ علوم سياسية يوضح أهم ما جاء في كلمة السيسي في الأمم المتحدة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:23 م
أستاذ علوم سياسية يوضح أهم ما جاء في كلمة السيسي في الأمم المتحدة
الدكتور عاطف عبدالجواد
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داليا الحسين
 
قال الدكتور عاطف عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج بواشنطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الأمم المتحدة ركزت على ثلاثة مبادئ وثلاث قضايا.

وأوضح "عبدالجواد"، خلال مداخلة عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء أن المبدأ الأول الفتنة الطائفية والإرهاب الذي تواجهه الدولة الوطنية، والمبدأ الثاني الإلتزام بحلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية وحشد المواد لمساعدة الدول الخارجة من النزاعات، وضرب مثلًا للقضية الفلسطينية وركز على قصور المنظومة الدولية.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي طالب بتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى أن الرئيس أكد أن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق إلا بحقوق إنسان في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، كما أشار إلى أن الأسلحة والتمويل المتوفر للجماعات الإرهابية مؤشر يتطلب ضرورة قيام منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب.
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