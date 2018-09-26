عاجل الان بداية مباراة ليفربول ضد تشيلسي مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم كورة أتش دي رابط HD

يقدم ليفربول وتشيلسي مستوى مميزاً ويتصدر الأول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (18 نقطة) أما تشيلسي فيحتل المركز الثالث بفارق نقطتين بعد تعثره في الجولة الأخيرة أمام وست هام.وستتابعون أيضاً عبر موقعنا تغطية خاصة مباشرة بالفيديو لأهم احداث المباراة فور حدوثها.









(محمد صلاح لايف HD مع ليفربول بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي الآن كورة ستار | رابط شاهد ليفربول بدون تقطيع) يقدم الفجر الرياضي مباراة ليفربول وتشيلسي ضمن كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم تتابعونها في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطةCONNECT صدام ناري مرتقب بين ليفربول وتشيلسي في الدور الثالث لمسابقة كاس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو) سيشكل تمهيداً لمواجهة أخرى في الدوري بعد أربعة أيام من تاريخ المواجهة الأولى. تنقل المباراة لكم مباشرة وحصرياً مساء الأربعاء 26 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة على HD2، كما بإمكانكم متابعتها عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.















موعد مباراة ليفربول وتشيلسي







مباراة ليفربول وتشيلسي تبث على قناة beIN SPORTS HD2 مباشرة بتعليق الزميل حفيظ دراجي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.







تقديم مباراة ليفربول وتشيلسي

يلتقي ليفربول مع ضيفه تشيلسي الأربعاء على ملعب "أنفيلد رود" في ليفربول في بروفة ساخنة ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم وذلك قبل قمتهما المرتقبة السبت المقبل ضمن المرحلة السابعة من الدوري الممتاز.







وخلفت القرعة قمة مبكرة بين الناديين اللذين يضربان بقوة في بداية الدوري الممتاز خصوصا ليفربول صاحب العلامة الكاملة في ست مراحل في الدوري و7 مباريات في مختلف المسابقات، فيما تعثر تشيلسي للمرة الاولى هذا الموسم بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه وجاره وست هام يونايتد الاحد في الدربي اللندني.







ويقدم ليفربول عروضا جيدة هذا الموسم في سعيه الى احراز لقب الدوري للمرة الاولى منذ 29 عاما، وهو حقق للمرة الاولى منذ موسم 1990-1991 سبعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات يسعى الى تعزيزها الاربعاء.







وتأتي المواجهة أمام تشيلسي في فترة حاسمة بالنسبة لليفربول حيث سيواجه الفريق اللندني السبت ضمن الدوري المحلي ثم يحل ضيفا على نابولي الايطالي الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مسابقة دوري ابطال اوروبا، ثم يستضيف مانشستر سيتي في 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.







ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق نقطتين امام مانشستر سيتي وتشيلسي، بيد أن مهمته ستكون صعبة امام الفريق اللندني الذي لم يخسر في أنفيلد رود منذ 8 ايار/مايو 2015.







وفشل ليفربول في الفوز على تشيلسي في أنفيلد رود في 7 مباريات متتالية (5 تعادلات وخسارتان).

وسيحاول تشيلسي مصالحة جماهيره بعد تعثره امام وست هام يونايتد وإن كان تركيزه على مباراة الفريقين في الدوري السبت المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.







واعتبر مدربه الايطالي ماوريتسيو ساري أن السرعة في إتمام الهجمات كانت السبب الرئيسي في التعثر أمام وست هام، وقال "كان بإمكاننا اللعب بطريقة أفضل في الشوط الأول حيث كان تمرير الكرات بطيئا. يتعين علينا القيام بتمريرات سريعة وإلا سيكون من الصعب علينا خلق الفرص".







واعترف ساري الذي يخوض موسمه الأول على رأس الادارة الفنية لتشيلسي، بقوة ليفربول بقوله إنه سيكون من الصعب التنافس مع فريق تطور لمدة ثلاث سنوات تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب.







وقال "إنهم يتقدمون علينا بدرجة في هذه اللحظة"، مضيفا "لقد بدأنا العمل معا قبل 35 و 40 يوما. وبالنسبة إلينا، أعتقد أنه كان مبكرا بعض الشيء. يجب أن نعمل. نحتاج إلى التحسن، وربما في عام واحد سنكون بنفس مستوى ليفربول".