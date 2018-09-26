رابط بث مباشر.. مباراة برشلونة وليجانيس اليوم الأربعاء 26-9-2018 يوتيوب HD في الدوري الإسباني| ليونيل ميسي

يرغب نادي برشلونة، في الحفاظ علي لقب بطولة الدوري الإسباني للموسم الثاني علي التوالي، بعدما فاز به في الموسم الماضي، بينما يريد ليجانيس في تثبيت أقدامه ببطولة الليجا الإسبانية.

ويحتل نادي برشلونة المركز الاول برصيد 13 نقطة, وكان فريق برشلونةقد بدا بداية نارية هذا الموسم محققا صدارة الدوري الإسباني على حساب نظيره ريال مدريد بفارق الأهداف محققا أربع انتصارات متتالية، عدا المباراة الأخير أمام جيرونا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، على ملعب "كامب نو" لكن برشلونة يريد إجراء تعديلات في بوتاركو ضد ليجانيس، ضمن الجولة السادسة التي سيحل فيها الفريق الكتالوني ضيفا ثقيلا على الأخير بملعب البلدي دي بوتاركي، بقيادة الحكم الدولي ألبيرتو أونديانو مالينكو، بتعليق سوار الذهب.





وستنقل مباراة برشلونة وليجانيس على قنوات beIN SPORTS HD 3 وbeIN SPORTS MAX 10 FR المشفرة، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية والعراق والأردن وفلسطين والكويت وسوريا، اما الإمارات فستكون المباراة لديهم في الساعة العاشرة ليلاً.





وسيحتوي تشكيل برشلونة على الأسماء التالية: تير ستيجين. سيرجي روبرتو ، بيكيه ، اومتيتي ، ألبا ؛ راكيتي ، بوسكيتس ، كوتينهو ؛ ميسي وسوارز وديمبيلي.





الآن بعد التعادل ضد جيرونا وميسي و سيحرص زملائه في فريق برشلونة على العودة إلى المسار الصحيح. كما أن لويز سواريز قام بعمل جيد ضد ليجانيس.





وعلى الرغم من إدراك المدرب واللاعبين لأهمية اللعبة ، وبعد أن تراجعت النتيجة السيئة لإيبار ، يعتزم بيليجرينو تشكيل فريق مرة أخرى سيحاول اللعب والاستحواذ على كرة القدم وإثارة هزيمة برشلونة بضغطه ووتيرته





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