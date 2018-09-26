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yalla shoot| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم | kora star | kora live

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:45 م
yalla shoot| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم | kora star | kora live
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يخوض برشلونة اللقاء اليوم الأربعاء الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية بث مباشر اليوم الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2019.



يخوض برشلونة اللقاء بهدف الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل أمام جيرونا بهدفين مقابل هدفين في الجولة الماضية، لذلك يأمل في إسعاد جماهير اليوم خارج الديار.



تنتطلق مباراة برشلونة اليوم أمام فريق ليجانيس بث مباشر اليوم على قناة بي إن سبورت الرياضية في الأسبوع السادس من بطولة الدوري.

 

 


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