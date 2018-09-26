فتح باب الحجز الالكتروني لتذاكر مباراة المصري وفيتا كلوب

قام النادي المصري فتح باب الحجز الالكتروني للتذاكر فئات ” المدرج البحري ، المدرج الغربي “قبلي ، بحري” ، المقصورة “يمين وشمال” لمباراة المصري وفيتا كلوب الكونغولي والمقرر اقامتها على ستاد المصري ببورسعيد يوم الأربعاء الموافق الثالث من أكتوبر المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الافريقية وحتى نفاذ التذاكر المخصصة للمباراة ، مع استمرار عمليات التسجيل الالكتروني أيضاً للمشجعين الراغبين في تسجيل بياناتهم تمهيداً لحجز التذاكر حتى نفاذ التذاكر المخصصة.





هذا وقد تقررت اسعار التذاكر على النحو التالي :





تذكرة المدرج البحري : 50 جنيهاً.

تذكرة المدرج الغربي “قبلي ، بحري” : 40 جنيهاً.

تذكرة المقصورة “يمين وشمال” : 300 جنيهاً.