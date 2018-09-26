كورة أتش دي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس في الدوري كورة ستار

قمة مرتقبة لفريق برشلونة الإسباني عندما يواجه فريق ليجانيس مساء اليوم الأربعاء خارج أرضه ببطولة الدوري الإسباني مشاهدة مباراة برشلونة اليوم أمام ليجانيس، إذا كنت من عشاق الليجا يمكنك متابعة اللقاء الآن، وينتظر الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة رقما قياسيا أمام ليجانيس فى المباراة التى ستجمع الطرفين الثامنة غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الإسبانى على ملعب "كامب نو"، حيث أكد إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، صعوبة مواجهة ليجانيس، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد الأربعاء، على ملعب "دى بوتاركى"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وقال فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة إن ليجانيس فريق جيد للغاية وصعب جدا، خاصة مع إقامة المباراة على أرضه، موضحا أنه يخشى المفاجآت أمامه نظرا لتقديمهم مستوى رائعا ومختلفا وسط جماهيرهم.





سيكون ميسي على موعد مع التاريخ عندما يشارك ليونيل في المباراة الـ 700 فى تاريخ مشاركته مع فريق برشلونة عندما يقود البارسا غداً، أمام ليجانيس بالجولة السادسة من مسابقة الليجا.





يلتقي فريق برشلونة الإسباني اليوم أمام خصمه ليجانيس بالدوري الإسباني في لقاء صعب على الفريقين بعد أن سقط برشلونة في فخ تعادل جيرونا 2-2 بالجولة الماضية.







