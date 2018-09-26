يلا كوورة | مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر | في الجوول اون لاين

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بطاقة مباراة برشلونة وليجانيس اليوم

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موعد مباراة برشلونة وليجانيس اليوم

البطولة : الدوري الأسباني (الليجا)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 3 - beIN SPORTS HD 3

معلق المباراة : سوار الذهب

الساعة : 20:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 21.00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل برشلونة أمام ليجانيس :-

حراسة المرمي: تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا ـ جيرارد بيكيه ـ صامويل أومتيتي ـ سيرجيو روبيرتو، خط الدوسط: سيرجيو بوسكيتس ـ إيفان راكيتيتش ـ فليب كوتنيو، خط الهجوم: عثمان ديمبلي ـ ليونيل ميسي ـ لويس سواريز.

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