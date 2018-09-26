الرئيس الإيراني: أمريكا باتت معزولة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن السواد الأعظم من القادة بالأمم المتحدة وصفوا الاتفاق النووي بالإنجاز "وهذا يعني أن أمريكا باتت معزولة".

وكشف الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي له، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه تم استبدال عنوان جلسة مجلس الأمن اليوم التي ترأسها الرئيس ترامب بضغط من الدول الأعضاء في المجلس.





وقال: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالانسحاب من الاتفاق النووي وعليها أن تعود مرة أخرى.





وأضاف الرئيس روحاني: الجميع شجب خطوة أمريكا واعتبروها غير صحيحة وأكدوا أنهم يدعمون إيران عبر البقاء في هذا الاتفاق ويقولون أن أمريكا كانت تتوقع خروج إيران من هذا الاتفاق لتسيير نواياها بهذا الشكل.





مؤكدا أن "تدبير إيران للأمور هو من عزل ترامب وأفشل مخطط أمريكا".

وقال روحاني "إن أمريكا فرضت جميع أنواع الحظر والعقوبات علينا… والحديث عن عقوبات نوفمبر دعائي فقط".