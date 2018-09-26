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المنيا يهزم بترول أسيوط بثنائية في كأس مصر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:40 م
المنيا يهزم بترول أسيوط بثنائية في كأس مصر
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كتب : سالم خليل
 
حقق فريق المنيا فوزًا مستحقًا، خارج ملعبة على فريق بترول أسيوط بهدفين مقابل لا شىء، ضمن مباريات الدور التمهيدي الثالث بكأس مصر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتمكن الثنائي ابراهيم جلال وأحمد عصام من ‘حراز هدفين بالشوط الثاني بالدقيقة 26 ، وبالدقيقة 41 من الشوط الثاني.

بذلك الفوز يتخطى المنيا الدور التمهيدي الثالث، ويصعد للدور الرابع، الذي سيقام الأسبوع المقبل.
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