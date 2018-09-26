غرفة التجارة الأميركية تعقد مؤتمرها الإقليمي في الأردن أكتوبر المقبل

أعلن المهندس محمد السعد البطاينة رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن اليوم الاربعاء، عن فعاليات مؤتمر مجلس التعاون لغرف التجارة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يعقد يومي 27 و28 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بدعم من برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية.





وقال المهندس البطاينة في مؤتمر صحفي عقد في مقر الغرفة اليوم، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والرئيس التنفيذي للغرفة روز الإسِي، إن المؤتمر الذي يحمل عنوان (تسويق الابتكار: محرك للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، يأتي مع ترؤس الغرفة في الأردن لمجلس تعاون الغرف الأميركية في المنطقة للفترة من 2018 إلى 2020.





وأكد أن تنظيم المؤتمر جاء في ظل التركيز على دعم الابتكار ورواد الأعمال في المنطقة، والذي تمخض عنه تطورات حقيقية في عالم الاقتصاد الرقمي، وأبعادها المهمة على مستوى المملكة ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وأضاف أن المؤتمر يوفر فرصة للشركات لتبادل الخبرات فيما بين الدول المشاركة وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها بناء اقتصادات حديثة ومستدامة، لافتا إلى أن اختيار موضوع المؤتمر للعام الحالي جاء انطلاقا من مسؤولية الغرفة للترويج للابتكارات على المستوى المحلي والإقليمي.





وعن قائمة المتحدثين قال انها تضم متحدثين من الولايات المتحدة ومصر وغيرها سواء من الحكومة أو القطاع الخاص بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال من الأردن ودول المنطقة.





وقال إن المؤتمر يفتح الباب أمام الطاقات الريادية والأكاديمية المشاركة في فعاليته لاستعراض مشاريعها أمام جمهرة من رجال الأعمال، كما يسهل عملية التشبيك فيما بينهم في خطوة تهدف الى إيجاد مستثمرين يتبنون أفكارهم الإبداعية في المجالات المختلفة.





كما اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة أن هذا اللقاء المهم سيفتح مجالا واسعا أمام الدول المشاركة لاستعراض إمكاناتها في ظل التغيرات في المنطقة.





من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة إن رعاية ولي العهد لهذا المؤتمر دليل على الدعم الذي يوليه للإبداع والابتكار والموهوبين وأصحاب الأفكار الخلاقة.





وأضاف أن الأردن يعد أحد أهم الدول العربية التي تشهد نجاحا في ريادة الأعمال والابتكار، ولدينا تجارب متميزة لشركات أردنية ناشئة احتلت مركزا متقدما في قائمة أهم 100 شركة عربية ناشئة، وتم الاستثمار فيها او الاستحواذ عليها من أهم الشركات العالمية ( مكتوب، وطماطم، واخطبوط، وجملون، ومدفوعاتكم، وطقس العرب، وخرابيش، ولوا، وطبي، وموضوع) وغيرها من الشركات.





وبين أن عدد سكان المملكة يشكل 3 بالمئة من سكان المنطقة، ويشكل رياديو الأعمالِ فيه 23 بالمئة من الرياديين في دول المنطقة، كما أن المملكة تقدمت 7 مراتبَ على مؤشر ريادة الأعمال العالمي في عام 2017، وانتقل إلى المرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية، من المرتبة 70، خلال 3 سنوات فقط.





وأشار إلى سعي الوزارة، بالتعاون مع عدد من الشركاء لتأسيس حاضنات أعمال ومراكز تدريب بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات لرعاية الإبداع والابتكار التكنولوجي إضافة الى وضع محطات المعرفة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة في خدمة أصحاب الأفكار المبدعة والخلاقة للاستفادة من إمكانيات هذه المحطات.

واضاف ان الوزارة مهتمة بموضوع دعم ريادة الأعمال ومساعدة الشباب لتحويل الأفكار والشركات الريادية الى مشاريع انتاجية، لما لها من اهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





من جانبها، أوضحت الإسي أن فعاليات المؤتمر للعام الحالي تشمل عدة جلسات عمل تحمل مواضيع مختلفة، حيث سيتم تسليط الضوء على دراسات الحالة الإقليمية والعالمية، وكيف يمكن للابتكار أن يعزز النشاط الاقتصادي ويدفع النمو.





وقالت إن المشاركين القادمين من مختلف الدول سيستمعون من قادة وخبراء عالميين عن أحدث التطورات في الطاقة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتمويل، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لإنشاء شركات تعمل بالابتكار.





وأشارت إلى أن المؤتمر سيضم، إلى جانب الجلسات، معرضا للابتكارات من قبل الشركات المحلية والإقليمية لتقديم أمثلة مباشرة للمشاركين من الأفكار والمنتجات المبتكرة التي يمكن أن تلهم النمو وخلق فرص العمل.





يشار الى ان المؤتمر الذي تعقده غرفة التجارة الامريكية في الاردن على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد منبرا يجمع بين مختلف غرف التجارة الأمريكية من ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA" في كل من الاردن وأبو ظبي والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس وغيرها.





وتأسس مجلس غرف التجارة الأميركية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2005، ويعمل على تعزيز التعاون بين بلدان غرفة تجارة المنطقة وتشجيع المزيد من فرص العمل بين الولايات المتحدة وهذه الدول، وتم أخيرا انتخاب الأردن للمرة الثانية لرئاسة المجلس خلال الفترة 2018-2020.