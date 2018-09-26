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ماني هجوم ليفربول أمام تشيلسي.. وصلاح إحتياطيًا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:36 م
ماني هجوم ليفربول أمام تشيلسي.. وصلاح إحتياطيًا
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أحمد عصام
 
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي تشيلسي، ضمن منافسات دور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مينيوليه

خط الدفاع : كلاين - لوفرين - ماتيب - مورينو

خط الوسط : فابينهو - ميلنر - كيتا - شاكيري

خط الهجوم : ستوريدج - ماني

وجاءت ‏دكة البدلاء :-

جرابارا - فيرمينو - صلاح - جوميز - هندرسون - سولانكي جونز
المزيد عن: محمد صلاح مباراة ليفربول وتشيلسي ليفربول كأس الرابطة الانجليزية تشيلسي
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