مرسيدس تكشف عن سيارتها "B-Class" الجديدة كلياً في معرض باريس

أكدت مرسيدس أن معرض باريس الذي ينطلق الأسبوع القادم سيشهد الترحيب بسيارة جديدة تضاف إلى أسطولها وهي الجيل الجديد والثالث من B-Class.





مرسيدس كشفت أن B-Class الجديدة تحمل نفس قاعدة عجلات A-Class ولكنها وعدت بأن تمتلك داخلية أوسع ومحركات أقوى بالإضافة إلى بعض التقنيات التي ستستعيرها من شقيقتها الكبرى S-Class. أولى هذه التقنيات نظام MBUX الترفيهي الجديد وإضافة شاشتين والتي ستكون واحدة مخصصة للنظام الترفيهي وأخرى مخصصة للأرقام خلال الرحلة.



