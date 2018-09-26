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إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:47 م
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
ندى كامل
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الفجر الفني
 

أشعلت ندى كامل، مواقع التواصل الاجتماعي، فور ظهورها بجوار زوجها الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، في مهرجان الجونة السينمائي.

 

وظهرت "ندى" بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء مما أبهر الحاضرين بملابسها المتناسقة مع تسريحة شعر تتماشى مع ملابسها.

 

وقام الفيشاوي بتقبيل زوجته أمام المصورين والصحفين الأمر الذي أثار دهشة رواد مواقع التواصل الذين وصفوه بالفعل الجريء.

 

رصد الفجر الفني 15 صورة لـ ندى كامل أثناء تواجدها بالمهرجان.

إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
إطلالة مميزة لزوجة الفيشاوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
طباعة
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