بث مباشر مباراة ليفربول (صلاح ضد هازرد) وتشيلسي (كاس رابطة المحترفين الانجليزية)

مواعيد مباراة ليفربول وتشيلسي ومتابعة لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح في تمام الساعة الثامنة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت القاهرة مباراة تشيلسي وليفربول (محمد صلاح) حصري HD اليوم الاربعاء الموافق 26 من سبتمبر الجاري.









محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي يخوض مغامرة جديدة ونارية مساء اليوم الأربعاء ضد فريق تشيلسي ضمن مباريات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي سوف تشهد ترقب كبير من الجماهير المصرية بشكل خاص لمتابعة محمد صلاح ومن الجماهير الأوروبية نظراً لقوة المباراة بين ليفربول وتشيلسي.









تنقل مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة bein sports hd2، ، الساعة 8:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.





ويفكر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إراحة محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني بعد عودته متأخراً من السفر لحضوره حفل توزيع جوائز الفيفا لعام 2018، والتي حصد من خلالها جائزة أفضل هدف بوشكاش عن هدفه في الموسم الماضي بشباك فريق إيفرتون.









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