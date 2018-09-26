ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر مباراة ليفربول (صلاح ضد هازرد) وتشيلسي (كاس رابطة المحترفين الانجليزية)

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:35 م
بث مباشر مباراة ليفربول (صلاح ضد هازرد) وتشيلسي (كاس رابطة المحترفين الانجليزية)
طباعة
 

مواعيد مباراة ليفربول وتشيلسي ومتابعة لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح في تمام الساعة الثامنة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت القاهرة مباراة تشيلسي وليفربول (محمد صلاح) حصري HD اليوم الاربعاء الموافق 26 من سبتمبر الجاري.



محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي يخوض مغامرة جديدة ونارية مساء اليوم الأربعاء ضد فريق تشيلسي ضمن مباريات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي سوف تشهد ترقب كبير من الجماهير المصرية بشكل خاص لمتابعة محمد صلاح ومن الجماهير الأوروبية نظراً لقوة المباراة بين ليفربول وتشيلسي.



 

تنقل مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة bein sports hd2، ، الساعة 8:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.


 

ويفكر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إراحة محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني بعد عودته متأخراً من السفر لحضوره حفل توزيع جوائز الفيفا لعام 2018، والتي حصد من خلالها جائزة أفضل هدف بوشكاش عن هدفه في الموسم الماضي بشباك فريق إيفرتون.



"الفجر الرياضي" يقدم خدمة مميزة لمتابعيه بنقل مباراة ليفربول وتشيلسي حصري من خلال روابط سريعة ومميزة، مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح أمام تشيلسي اليوم الأربعاء الساعة 8:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة


المزيد عن: وتشيلسي محمد صلاح أمام تشيلسي مباراة ليفربول وتشيلسي كأس الرابطة الانجليزية جائزة أفضل هدف الرابطة الإنجليزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 6:10:02 PM