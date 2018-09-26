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سلمان بن إبراهيم يعلن ترشحه لولاية جديدة على رأس الاتحاد الآسيوي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:48 م
سلمان بن إبراهيم يعلن ترشحه لولاية جديدة على رأس الاتحاد الآسيوي
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وكالات
 
أعلن البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، اليوم الأربعاء، ترشحه لولاية جديدة على رأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الانتخابات المقررة العام المقبل، وذلك بحسب بيان وزعه مكتبه الإعلامي.


وجاء في البيان أن الشيخ سلمان بن إبراهيم: "أعلن ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي وذلك في الانتخابات التي ستجري في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر في 6 أبريل (نيسان) 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور"، علماً أنه يتولى هذا المنصب منذ 2013.

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