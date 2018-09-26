بداية مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر | مباراة الاتحاد والوحدة | شاهد دوري بلس Dawri Plus

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معلومات عن مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بمشاركة نجمنا المصري وحارس الوحدة محمد عواد لايف الاتحاد والوحدة بمشاركة نجمنا المصري وحارس الوحدة محمد عواد مباشر اليوم 21-9-2018 ، الاتحاد Vs الوحدة، البطولة : الدوري السعودي للمحترفين، القنوات الناقلة : القناة السعودية الرياضية، الملعب : مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) ، المعلق : فهد العتيبي.







موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بمشاركة نجمنا المصري وحارس الوحدة محمد عواد اون لاين اليوم في تمام الـ 18:55 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 17:55 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 18:55 مساءاً بتوقيت فلسطين، والـ 18:55 مساءاً بتوقيت الأردن، والـ 18:35 مساءاً بتوقيت سوريا .











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