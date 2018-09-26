6 أطعمة غنية بالألياف.. تناوليها

هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها لما لها فوائد عديدة للجسم، فهي غنية بالألياف التي تشعر الإنسان بالشبع لفترة طويلة، وهي:-





1. العدس:

العدس يحتوي على نسبة جيدة من البروتين الصحي الذي يصلح بديلًا ممتازًا للبروتين الحيواني، ومصدرًا غنيًّا بحمض الفوليك والماغنسيوم والحديد والزنك ومضادات الأكسدة، مثل فيتاميني "ج" و"أ".

ويشجع تناول العدس أيضًا على حركة الأمعاء السريعة، ويقلل من خطر سرطان القولون، ويساعد على التحكم في مستوى السكر بالدم والكوليسترول، ويقلل من خطر الإصابة بالسكري، فكوب من العدس المسلوق يمد جسمك بـ15.6 جرام من الألياف.

ويتميز العدس بأنه يأخذ وقتًا أقل في عملية الطهي من باقي البقوليات، ويمكن إعداده كطبق حساء أو كطبق رئيسي بالشعرية.





2. الفاصوليا البيضاء:

الفاصوليا البيضاء غنية بكل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وأيضًا مصدر غني للغاية بمضادات الأكسدة، وفيتامين "ب 6" والثيامين وحمض النياسين، وكذلك العديد من المعادن مثل الماغنسيوم والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم والفوسفور، ومصدر مميز أيضًا للنشويات المفيدة بعيدًا عن النشويات المركبة كالمكرونة وغيرها.

كوب من الفاصوليا البيضاء يحتوي على 14 جرامًا من الألياف، ويمكن إضافتها للحساء والخضار المطهو والسلطات، وإذا لم تكوني من مفضلي تناول الفاصوليا البيضاء يمكنك استبدالها باللوبيا وأو الفاصوليا السوداء أو الحمراء فكلها لها ذات الفوائد الغذائية.





3. الخرشوف:

وتناول الخرشوف يساعدك في التخلص من الوزن الزائد، وكذلك يحارب الخرشوف الأمراض القلبية وينظف الكبد من السموم وأيضًا الجهاز الهضمي، ويساعد في التحكم بمستويات السكر بالدم.

ثمرة خرشوف واحدة تحتوي على 10.3 جرام من الألياف، ويمكن تناولها سواء مطهية على البخار أو مسلوقة أو في الفرن، وساخنة أو باردة.





4. التفاح:

تفاحة متوسطة تحتوي على 4 جرامات من الألياف، والكبيرة تحتوي على 5، بالإضافة إلى فيتامين "ج" والبوتاسيوم.





5. الفول الأخضر:

كوب من الفول الأخضر يحتوي على 4 جرامات من الألياف، وكذلك 30% من احتياجك اليومي من فيتامين "ج".





6. البطاطا: