مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي HD كول كورة | بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين | لايف | بدون تقطيع
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:35 م
ينتظر المصريين اليوم مباراة من العيار الثقيل تجمع بين العملاقي ليفربول وتشيلسي الليله في تمام الساعه 8:45 بتوقيت القاهرة في الدور32 من كأس الرابطة الانديه للمحترفيين الانجليزيه علي ملعب الانفيلد معقل ليفربول ولذلك نقدم لكم متابعي الكرام خدمة البث المباشر ( مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي HD كول كورة | بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين | لايف | بدون تقطيع ) أحد خدمات موقع الفجر الرياضي تابعونا تغطية شامله لأحداث المباراة ليفربول وتشيلسي لحظة بلحظة.
موعد مباراة ليفربول وتشيلسي:
وتنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة 8:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة والمعلق:
وتُذاع مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة bein sports hd2، بصوت المعلق "حفيظ دراجي".
التشكيل المتوقع لفريق ليفربول:
ومن المتوقع ألا يدفع المدرب "يورجن كلوب" بالثلاثي الهجومي "محمد صلاح" و"ساديو ماني" و" روبيرتو فيرمينيو" في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.
ومن الممكن أن يبدأ ليفربول المباراة بهذا التشكيل:
حراسة المرمى: مينيوليه.
خط الدفاع: كلاين، جوميز، ماتيب، مورينيو.
خط الوسط: فابينيو، كيتا، ميلنر.
خط الهجوم: ستوريدج، أوريجي، شاكيري.
التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي:
حراسة المرمى: كاباييرو.
خط الدفاع: زاباكوستا، كاهيل، كريستنسن، بالميري.
خط الوسط: باركلي، لوفتوس تشيك، أمباديو.
خط الهجوم: موسيس، أودوي، موراتا.
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