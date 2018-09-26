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مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي HD كول كورة | بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين | لايف | بدون تقطيع

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:35 م
مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي HD كول كورة | بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين | لايف | بدون تقطيع
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ينتظر المصريين اليوم مباراة من العيار الثقيل تجمع بين العملاقي ليفربول وتشيلسي الليله في تمام الساعه 8:45 بتوقيت القاهرة في الدور32 من كأس الرابطة الانديه للمحترفيين الانجليزيه علي ملعب الانفيلد معقل ليفربول ولذلك نقدم لكم متابعي الكرام خدمة البث المباشر ( مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي HD كول كورة | بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين | لايف | بدون تقطيع ) أحد خدمات موقع الفجر الرياضي تابعونا تغطية شامله لأحداث المباراة ليفربول وتشيلسي لحظة بلحظة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي:
وتنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة 8:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمعلق:
وتُذاع مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة bein sports hd2، بصوت المعلق "حفيظ دراجي".

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول:
ومن المتوقع ألا يدفع المدرب "يورجن كلوب" بالثلاثي الهجومي "محمد صلاح" و"ساديو ماني" و" روبيرتو فيرمينيو" في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.

ومن الممكن أن يبدأ ليفربول المباراة بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: مينيوليه.

خط الدفاع: كلاين، جوميز، ماتيب، مورينيو.

خط الوسط: فابينيو، كيتا، ميلنر.

خط الهجوم: ستوريدج، أوريجي، شاكيري.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي:
حراسة المرمى: كاباييرو.

خط الدفاع: زاباكوستا، كاهيل، كريستنسن، بالميري.

خط الوسط: باركلي، لوفتوس تشيك، أمباديو.

خط الهجوم: موسيس، أودوي، موراتا.

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