مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي HD كول كورة | بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين | لايف | بدون تقطيع

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي:

وتنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة 8:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة والمعلق:

وتُذاع مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة bein sports hd2، بصوت المعلق "حفيظ دراجي".





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول:

ومن المتوقع ألا يدفع المدرب "يورجن كلوب" بالثلاثي الهجومي "محمد صلاح" و"ساديو ماني" و" روبيرتو فيرمينيو" في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.





ومن الممكن أن يبدأ ليفربول المباراة بهذا التشكيل:





حراسة المرمى: مينيوليه.





خط الدفاع: كلاين، جوميز، ماتيب، مورينيو.





خط الوسط: فابينيو، كيتا، ميلنر.





خط الهجوم: ستوريدج، أوريجي، شاكيري.





التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي:

حراسة المرمى: كاباييرو.





خط الدفاع: زاباكوستا، كاهيل، كريستنسن، بالميري.





خط الوسط: باركلي، لوفتوس تشيك، أمباديو.





خط الهجوم: موسيس، أودوي، موراتا.



