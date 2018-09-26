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رينارد يضع أزارو والخياطي تحت المراقبة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:42 م
رينارد يضع أزارو والخياطي تحت المراقبة
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منى العوضي
 

 يتابع هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، أداء المهاجم وليد أزارو نجم النادي الأهلي كما تواصل مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمعرفة مستوى اللاعب بشكل أوضح.

 

ويقترب عبد الناصر الخياطي، نجم أدو دين هاج، وهداف الدوري الهولندي برصيد 7 أهداف، من الانضمام لصفوف منتخب المغرب بعد إبداء "رينارد" إعجابه بمستوى اللاعب.

 

 ويلتقي منتخب المغرب مع جزر القمر، يوم 13 أكتوبر المقبل، على ملعب محمد الخامس، وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

 

 

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