8 نصائح لتهدئك أعصابك

من منا لا يمر بضغوطات نفسية سواء في المنزل او خارج المنزل والتعامل مع الأبناء، لذا نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من النصائح التي يجب أن تتبعيها لتهدئة أعصابك قدر المستطاع:-





1. أسرعي بأخذ حمام دافئ

عندما تشعرين بالحزن أو بعدم الراحة والتوتر، فعليك الإسراع بالاستحمام بالماء الدافئ، وسيساعدكِ ذلك على التخلص من الطاقة السلبية والقلق ما يساعدكِ على تحسين مزاجك بشكل سريع.





2. تجنبي كثرة الثرثرة والشكاوي مع الغير

على عكس المعروف فكثرة التعبير عن الشكاوي والضغوط للآخرين يسهم في توطيد المشاعر السلبية بدلًا من حلها، ولكن يمكنك القيام بذلك في حالة وجود صديقة مقربة تثقين برأيها أو أختك أو والدتك يمكنك اللجوء لهن للتخفيف عن نفسك.





3. اضحكي بصوت عالٍ

تخلصي من كل الأفكار السلبية التي تدور في ذهنك أغلب الوقت، وابحثي عن الإيجابيات في كل ما حولك، وابتسمي واضحكي بصوت مرتفع. لهذه الخطوة تأثير ساحر على تحسين مزاجك والشعور بالسعادة والراحة.





4. مارسي رياضتك المفضلة

لن تتخيلي الدور الهائل لممارسة الرياضة في تحسين مزاجك بشكل عام، مارسي الرياضة يوميًّا لنصف ساعة ولو كانت المشي أو السباحة. وأنصحك بشكل خاص بممارسة رياضة رقص الزومبا سواء بالمنزل أو مع مجموعة بأحد الأماكن الرياضية.





5. قولي وداعًا للتوقعات السلبية

أؤمن شخصيًا بالمقولة الشهيرة "no expectations no disappointments" أي لا توقعات لا إحباطات، التوقعات خاصة السلبي منها هي السبب الرئيسي وراء القلق والشعور باليأس، تفاءلي دائمًا بالخير ستجدينه ولن تتخيلي كم سينعكس عليك بالتفاؤل والسعادة.





6. خصصي بعض الوقت لنفسك

خصصي بعض الوقت لنفسك ودللي نفسك من حين لآخر واخرجي في نزهة وحدك ولو مرة شهريًّا، وتناولي كوبًا من مشروبك المفضل ،أو احصلي على تمشية على النيل أو البحر حسب مدينتك، واطلبي من زوجك الاعتناء بأطفالك خلال هذا الوقت.

فذلك الوقت سيكون فرصة لتصفية ذهنك بعيدًا عن أي ضغوط، ولا تترددي في فعل ما يسعدك في هذا الوقت، ولن تتخيلي كم سينعكس ذلك على حالتك المزاجية بشكل عام.





7. أسعدي نفسك بمكعب من الشوكولاتة الداكنة

لذا ينصح خبراء التغذية بتناول مكعب من الشوكولاتة، وحبذا لو اخترتِ الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو الخام ومضادات الأكسدة، التي تعمل بشكل مباشر على تحفيز هرمون السعادة داخل الجسم من خلال تحسين تدفق الدم إلى المخ، ما ينعكس على تحسين الحالة النفسية للشخص بشكل ملحوظ.





8. تناولي المشروبات التي تساعد على الاسترخاء