هادي: إيران وحزب الله يقدمان دعما ماليا ولوجيستيا للحوثيين
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:38 موكالات
شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، هجوما لاذعا على كل من إيران و"أنصار الله" و"حزب الله" اللبناني.
وقال الرئيس اليمني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: إن إيران وحزب الله يقدمان دعما ماليا ولوجيستيا لميليشيات الحوثي.
وأشار هادي إلى أن الحوثيين جماعة دينية باعت ولاءها وتعمل وكيلا لإيران وحزب الله، مبينا أن إيران تعرض الملاحة الدولية للخطر وتدعم الإرهاب من خلال الحوثيين والقاعدة وتنظيم داعش الارهابي.
وأضاف الرئيس اليمني أن تعنت وصلف الميليشيات الحوثية الإرهابية خيب كل آمال اليمنيين في الحل السياسي للأزمة"، مبينا أن السلام في اليمن لن يتحقق بغير تطبيق القرارات الدولية وانتهاج أسلوب الحزم.
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