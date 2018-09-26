هادي: إيران وحزب الله يقدمان دعما ماليا ولوجيستيا للحوثيين

شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، هجوما لاذعا على كل من إيران و"أنصار الله" و"حزب الله" اللبناني.

وقال الرئيس اليمني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:​ إن إيران​ و​حزب الله​ يقدمان دعما ماليا ولوجيستيا لميليشيات الحوثي.





وأشار هادي إلى أن ​الحوثيين​ جماعة دينية باعت ولاءها وتعمل وكيلا لإيران وحزب الله، مبينا أن إيران تعرض الملاحة الدولية للخطر وتدعم ​الإرهاب​ من خلال الحوثيين و​القاعدة​ وتنظيم داعش الارهابي.





وأضاف الرئيس اليمني أن تعنت وصلف الميليشيات الحوثية الإرهابية خيب كل آمال اليمنيين في الحل السياسي للأزمة"، مبينا أن السلام في اليمن لن يتحقق بغير تطبيق القرارات الدولية وانتهاج أسلوب الحزم.