(ليفربول اليوم – مباراة ليفربول وتشيلسي مباشرة – محمد صلاح مع ليفربول بث مباشر – يلا شوت ليفربول لايف) عندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة مساء اليوم سوف تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "أنفيلد رود" حيث المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ونظيره تشيلسي ، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

بطاقة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

البطولة : كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (الكابيتال وان)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 20:45 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 21.45 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ليفربول أمام تشيلسي :-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:

حراسة المرمي: كيبا، الدفاع: ازبيليكويتا، روديجير، لويز، ألونسو، الوسط: كانتى، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، الهجوم: هازارد، وموراتا.

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