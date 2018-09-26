طريقة عمل برياني لحم الخروف

المقادير

- للأرز :

ملح : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

البصل : 1 حبة (مفروم)

عصفر : نصف ملعقة صغيرة

حليب : 2 ملعقة كبيرة (دافئ)

- أرز بسمتي : كوبان ونصف

- الزيت النباتي : ربع كوب

- القرنفل : 8 عود

- هيل : 4 حبات

- القرفة : 2 عود

- البصل : 4 حبات (مفروم شرائح رفيعة)

- معجون الثوم : ملعقة صغيرة

- معجون الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- النعناع : نصف كوب (طازج ومفروم)

- كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (مفرومة)

- لحم الخروف : 500 غراماً (مقطع)

- ملح : ملعقة صغيرة

- طماطم : 3 حبات (مفرومة)

- الفلفل الحار : 2 حبة (مفروم أنصاف)

- زبادي : 2 ملعقة كبيرة

- شطة مجروشة : 2 ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : 7 أكواب ونصف

طريقة التحضير

1. انقعي الأرز البسمتي في ماء بارد لمدة 30 دقيقة و صفيه واتركيه جانبا.





2. سخني ربع كوب الزيت النباتي في قدر على النار المتوسطة وقلبي القرنفل والهيل والقرفة في الزيت الساخن لمدة دقيقة.





3. أضيفي البصل المقطع شرائح رفيعة للبهارات وقلبي حتى يصبح البصل ذهبي اللون ويذبل لمدة خمس دقائق.





4. أضيفي معجون الثوم ومعجون الزنجبيل وحركي على النار حتى تظهر الرائحة لمدة دقيقة واحدة.





5. أضيفي النعناع والكزبرة المفرومة للمزيج واتركيه على النار لمدة دقيقة أخرى.





6. أضيفي قطع لحم الخروف للمزيج وحركي لمدة 20 دقيقة حتى يصبح اللحم بني اللون.





7. أضيفي الطماطم المفرومة والفلفل الحار والشطة المجروشة للخليط وتابعي الطهي لمدة عشر دقائق أخرى.





8. أضيفي الزبادي وعصير الليمون وغطي القدر واتركيه على نار منخفضة لمدة 15 دقيقة حتى ينضج اللحم.





9. يمكنك إضافة الماء في حال احتاج المزيج لمزيد من السوائل.





10. اسلقي الأرز مع الماء وملعقة الملح في قدر واسع على النار واتركيه حتى يغلي لمدة 15 دقيقة وصفي الأرز.





11. سخني ملعقة الزيت في مقلاة صغيرة وحمري البصلة المفرومة حتى تصبح ذهبية وطرية.





12. ضعي نصف كمية الأرز في قدر واسع و ضعي كمية اللحم مع حشوه والبهارات فوق الأرز.





13. وزعي البصل المفروم المقلي فوق اللحم.





14. ضعي النصف الآخر من كمية الأرز المسلوق فوق اللحم.





15. اخلطي العصفر مع الحليب الدافئ ووزعيه فوق الأرز.





16. غطي القدر وضعيه على النار المنخفضة لمدة 15 دقيقة حتى ينضج تماما وتتمازج النكهات.



