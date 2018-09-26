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نتنياهو: لقائي مع ترامب كان مفيدا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:35 م
نتنياهو: لقائي مع ترامب كان مفيدا
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وكالات
 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن لقائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان ممتازا.

وكتب نتنياهو، في تغريدة جديدة على حسابه الشخصي على "تويتر": لقاء ممتاز مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا لدعمكم الهائل في دولة إسرائيل.

وكان نتنياهو قد التقى بالرئيس ترامب قبل قليل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو اللقاء الذي صرح خلاله ترامب بأنه يسعى إلى عقد اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيرا إلى أنه يعتقد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل.


وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل على خطة لإتمام السلام، وهذا سيستغرق وقتا"، مشددا: "أعتقد أن الحل الأمثل هو حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأريد أن تعرف إسرائيل أننا معها بنسبة 100%".    

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