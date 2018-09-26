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انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة السبت المقبل

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:33 م
انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة السبت المقبل
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الفجر الاقتصادى
 
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 1000 مم بمنطقة شارع الحرية وطريق مسطرد وذلك لتحسين الخدمة.

الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( المطرية- عين شمس الشرقية- ألف مسكن- النزهة الجديدة- المطار- الشيراتون – جامع الفتح ومتفرعاته- ميدان الحجاز ومتفرعاته) وذلك إعتباراً من الساعة الثامنة صباح السبت الموافق 29-9-2018 وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.

وتهيب الشركة بسكان المناطق المتأثرة بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وهذا قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصالات بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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