خالد الجندي: لا يوجد أحد يملك كل العلم حتى الأنبياء

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد أحد يدعى امتلاك كل العلم تمامًا حتى الأنبياء، والشئ الوحيد الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الوحي، وقال الله سبحانه وتعالى: "وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ".





وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن سيدنا موسى عليه السلام- عندما قال لبني إسرائيل أنا أعلم أهل الأرض، وأعد الله سبحانه وتعالى لقاء لسيدنا موسى، معه حتى يعلمه ويأدبه ويذكره أنه فوق كل ذو علم عليم.



