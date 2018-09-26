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"الخدمات المالية " يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة اليوم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:52 م
الخدمات المالية يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة اليوم
أرشيفية
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نيفين سمير
 
تصدر قطاع الخدمات المالية  ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول اليوم ، وبلغ حجم التداول 65.4 مليون ورقة بقيمة 218,6  مليون جنيه، وجاء قطاع  العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ  40.4 مليون  ورقة بقيمة 174,2 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 30 مليون ورقة بقيمة 68 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 10.4 مليون  ورقة بقيمة 27,5  مليون جنيه.

وفى المركز الخامس قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بحجم تداول بلغ 7.8مليون  ورقة منفذة بقيمة 33,3 مليون  جنيه 


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