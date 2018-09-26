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تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضًا في البورصة خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:46 م
تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضًا في البورصة خلال تعاملات اليوم
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نيفين سمير
 
تصدر سهم شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي المركز الأول، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.93%، تلاه سهم شركة المجموعة المصرية العقارية بنسبة ارتفاع 9.91 %وارتفع سهم شركة العامة للصوامع والتخزين بنسبة 9.6% في حين جاء بالمركز الرابع سهم شركة العربية للمحابس 9.4% وخامسا سهم شركة الحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود)  بنسبة ارتفاع 8.9%.

وفي المقابل احتل سهم شركة القاهرة للاسكان والتعمير  المركز الاول في قائمة اكثر الاسهم  تراجعا  بنسبة 10% وجاء خلفه سهم رواد السياحة – رواد بنسبة 8.4 %  ثم جاء سهم شركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)  بنسبة 3.7% واحتل سهم  كلامن شركتي الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع و الشرقية الوطنية للامن الغذائي  المركز الرابع والخامس بنسبتي 3.2%,3.1% علي التوالي.

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