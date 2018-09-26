تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضًا في البورصة خلال تعاملات اليوم

تصدر سهم شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي المركز الأول، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.93%، تلاه سهم شركة المجموعة المصرية العقارية بنسبة ارتفاع 9.91 %وارتفع سهم شركة العامة للصوامع والتخزين بنسبة 9.6% في حين جاء بالمركز الرابع سهم شركة العربية للمحابس 9.4% وخامسا سهم شركة الحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود) بنسبة ارتفاع 8.9%.





وفي المقابل احتل سهم شركة القاهرة للاسكان والتعمير المركز الاول في قائمة اكثر الاسهم تراجعا بنسبة 10% وجاء خلفه سهم رواد السياحة – رواد بنسبة 8.4 % ثم جاء سهم شركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 3.7% واحتل سهم كلامن شركتي الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع و الشرقية الوطنية للامن الغذائي المركز الرابع والخامس بنسبتي 3.2%,3.1% علي التوالي.



