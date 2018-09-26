عصام عبدالفتاح: سيتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثاني

أكد عصام عبدالفتاح المشرف على لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها بداية من الدور الثاني.









وأضاف عبدالفتاح في تصريحات إذاعية، أن هناك محاضرات ستقام لحكام الفيديو، للتدرب عليها، ومن المحتمل أن يبيبدأ العمل بها مطلع يناير المقبل بالمسابقة المحلية.









وكان الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة، وافق على تطبيق تقنية الفيديو لتقنين أخطاء التحكيم بالدوري المصري، بعد الحصول على جميع الترخيصات والموافقات من الفيفا.



