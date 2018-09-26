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الكويت: قرار أمريكا سحب أنظمة صواريخ "روتينى"

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:44 م
الكويت: قرار أمريكا سحب أنظمة صواريخ روتينى
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

قال الجيش الكويتى، اليوم الأربعاء، إنّ قرار الولايات المتحدة بسحب أنظمة الصواريخ من بعض الدول فى الشرق الأوسط يعد إجراءً داخلياً وروتينياً.

 

وقال بيان صادر عن رئيس أركان الدولة الخليجية، إنّ قرار الولايات المتحدة كان منسقاً مع قواتها العسكرية ولن تتأثر أنظمتها الدفاعية بهذه الخطوة.

 

كما أضاف البيان أنّ أنظمة صواريخ باتريوت الكويتية تحمي وتغطي بشكل مستقل جميع حدودها الجغرافية، وفقاً لوكالة رويترز.

 

المزيد عن: عالم الكويت اخبار أنظمة الصواريخ الأمريكية أمريكا
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