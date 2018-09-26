رسمًا.. حبس فنان شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة (صور)

أصدرت المحكمة الأمريكية، أمس الثلاثاء حكمها ضد الفنان الأمريكي الكومدي بيل كوزني، بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي ضد كونستاند.

ومن جهته، قال القاضى ستيفين أونيل، إن ما فعله كوزبى "كان جريمة خطيرة"، مضيفا "أستاذ كوزبى، لقد عاد الشيء لك، وأتى اليوم وأتى الوقت"، كما أوضح أن كوزبى سيصنف كـ "مفترس جنسى عنيف".

بدوره رأى المتحدث باسم كوزبى، أندرو ويت، أن المحاكمة كانت "الأكثر عنصرية فى تاريخ الولايات المتحدة"، كما علق على وضع كوزبى قائلا إنه "فى حال جيدة لأنه يعرف بأن هذا كذب"، فى إشارة إلى التهم الموجهة ضد كوزبى، وتابع مضيفا "لقد حاكمو المسيح وأنظروا ماذا حصل؟ أنا لا أقول بأن كوزبى هو المسيح ولكن أنظروا إلى ما فعلته هذه الدولة لأصحاب البشرة السوداء لقرون"، وفقا لوكالة انباء CNN الأمريكية.