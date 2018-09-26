اليوم.. الزمالك يخوض مرانه الأول في الكويت

يخوض اليوم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك مرانه الأول بعد وصوله إلى الاراضي الكويتية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.





حيث وصلت بعثة الفريق إلى مطار الكويت الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، استعدادا لمواجهة فريق القادسية الكويتي يوم الجمعة المقبل في إياب دور ال32 من البطولة العربية للأندية.





يذكر ان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، كان قد اعلن بالامس عن قائمة الابيض للمباراة وجاءت كالتالي :-



