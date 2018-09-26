بورصة النيل تهبط 0.11% في ختام تعاملات اليوم

هبط مؤشر بورصة النيل، في ختام جلسة اليوم، وبلغت نسبة الإنخفاض 0.11% عند مستوي 444.7 نقطة حيث جرت التداولات علي 11ورقة مالية ارتفع منها 2 ورقة وانخفض منها 2 ورقة واسقر 7 ورقة وبلغ اجمالي التداولات 725 ألف جنيه من خلال تداول 799 ألف سهم.





وتصدرت شركة قائمة الارتفاعات الدولية للصناعات الطبية ايكمي بنسبة 3.6 %وتلاه شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 0.70%





بينما تصدرت قائمة الانخفاضات شركه الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي بنسبة 4.2% تليها شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار بنسبة 2.1%







