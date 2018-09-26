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بورصة النيل تهبط 0.11% في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:36 م
بورصة النيل تهبط 0.11% في ختام تعاملات اليوم
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هبط مؤشر بورصة النيل، في ختام جلسة اليوم، وبلغت نسبة الإنخفاض 0.11% عند مستوي 444.7 نقطة حيث  جرت التداولات علي 11ورقة مالية  ارتفع منها 2 ورقة وانخفض منها 2 ورقة واسقر 7 ورقة  وبلغ اجمالي التداولات  725 ألف جنيه من خلال تداول  799 ألف سهم.

وتصدرت شركة قائمة الارتفاعات الدولية للصناعات الطبية ايكمي بنسبة  3.6 %وتلاه شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة  بنسبة 0.70%  

بينما تصدرت قائمة الانخفاضات شركه الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي بنسبة 4.2% تليها شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار بنسبة 2.1%


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