تعرف على مواصفات تويوتا "Rush" الجديدة

تأتي تويوتا "Rush" التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بتصميم خارجي عصري وثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لسبعة ركاب ومساحة وافرة للأمتعة.





ويتميز الجزء الأمامي من "راش "بمصابيح أمامية كبيرة، وشبكة أمامية عريضة مما يعطي مظهر قوي وجريء، واستكمالاً لتصميمها الديناميكي، تم تزويد "Rush" بخطوط تصميم انسيابية مما يساعد في ديناميكية الهواء وتوفير استهلاك الوقود، بالإضافة إلى المظهر الرحب.





ويتسم الجزء الخلفي بإبراز طابعها الرياضي مع المصابيح الخلفية الكبيرة وباب صندوق الأمتعة السميك. كما تم تزويد المركبة الجديدة بإطارات معدنية 17 بوصة مما يعزز الشكل الرياضي القوي.





كما تم تصميم سيارات تويوتا "راش" الجديدة لتكون السيارة متعددة الاستخدامات مثالية للعائلة المصرية، فتتميز سيارة "راش" بصالون داخلي واسع به ثلاثة صفوف من المقاعد، يتسع لسبعة ركاب بما يوفر راحة فائقة، كما توفر المقاعد أقصى درجات الراحة أثناء القيادة.





وبالإضافة إلى المساحات المتنوعة للتخزين مع 13 حامل أكواب أو زجاجات؛ فضلا عن سهولة نقل الأغراض، سواءً للاستخدام العائلي أو التجاري، حيث يمكن طي مساند الظهر في صفي المقعدين الثاني والثالث لتوفير مساحة كبيرة عند الحاجة لنقل الأغراض الطويلة.





وتمتلم السيارة الجديدة محرك سعة 1500 سى سى ونظام دفع خلفي، فضلاً عن تقديم مستويات استثنائية من الراحة وأقصى درجات التحكم، ويعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج (Dual VVT-i) التي تساعد على تحسين توقيت صمام السحب والعادم للحصول على أداء استثنائي واستجابةً لظروف القيادة، كما أنها تعد اقتصادية في استهلاك الوقود.





وتقدم تويوتا لركاب "راش" مجموعة من مزايا السلامة لتوفير أقصى درجات الحماية للركاب، بما في ذلك 6 وسادات هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) ؛ ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC)؛ ونظام المكابح المانع للانغلاق (ABS)؛ ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونياً (EBD)؛ ونظام التحكم في السحب (TRC)؛ ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات (HAC)؛ ومستشعرات خلفية لركن المركبة؛ ومصابيح الضباب الخلفية؛ ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)؛ وغيرها من مزايا السلامة الأخرى.





أما وسائل الرفاهية يتقدمها شاشة ملونة متعددة المعلومات في وسط لوحة العدادات تعرض بوضوح كفاءة استهلاك الوقود، ونظام صوتي بـ 8 مكبرات صوت، و (USB)، وثلاثة مخارجAUX خاص لشحن الهواتف وغيرها من الأجهزة، بالإضافة إلى 13 حامل أكواب أو زجاجات ماء موزعة في أنحاء المقصورة.



