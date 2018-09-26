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جاساما حكماً لمباراة المصري وفيتا كلوب بالكونفيدرالية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:36 م
جاساما حكماً لمباراة المصري وفيتا كلوب بالكونفيدرالية
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الفجر الرياضي
 
عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  “الچامبي باكاري جاساما لإدارة مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.


ويتكون الطاقم من المونديالي الدولي الچامبي باكاري جاساما حكمًا للساحة، ومعه سليمان سوسيه مساعد حكم أول، وعمر داربوي مساعد حكم ثان بالإضافة إلى ماودو جالو حكمًا رابعًا.


ويستقبل المصري ضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي في الثالث من أكتوبر المقبل على ستاد المصري ببورسعيد.
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