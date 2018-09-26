أزمة مع المدرب تتسبب في استبعاد عمرو وردة من قائمة باوك

قرر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لباوك اليوناني، استبعاد المصري عمرو وردة جناح الفريق من مواجهتي أوليمبياكوس وآريس، ضمن منافسات الدوري اليوناني.

وجاء استبعاد وردة، بسبب خلافه مع المدير الفني على خلفية خروجه من قائمة الفريق للمباراة الماضية، دون سبب واضح، وهو ما أزعج لوشيسكو ليقرر الإطاحة به من قائمة الفريق.

ويستعد باوك، لخوض مواجهتين أمام أوليمبياكوس اليوناني في قمة البطولة، وآريس سالونيكي في دربي المدينة، الإسبوع المقبل ضمن منافسات الدوري اليوناني الممتاز.

ويعد وردة، من أهم الأوراق التي يعتمد عليها المنتخب المصري، حيث شارك تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، في نهائيات كأس العالم الأخيرة، كما أنه تم استدعائه للمشاركة مع الفراعنة بقيادة المكسيكي أجيري، في مباراة سوازيلاند المقرر لها يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.