رئيس جامعة بني سويف يُكرم الموظفين المحالين على المعاش

كّرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلستة، اليوم الأربعاء، العاملين المحالين للمعاش تقديرًا لما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم بالجامعة.



وأكد رئيس الجامعة، بأن الهيكل الإدارى يمثل أحد أهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة، الذى يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، مما يؤدى إلى رفع الجامعة إلى مكانة عالية بين الجامعات، ومنحهم شهادات التقدير، تقديرا لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة فى خدمة وتنمية الجامعة، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس الموقر.



وأضاف الدكتور منصور حسن أن الجامعة لا تدخر جهدا فى دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة في خدمة وتنمية الجامعة، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة، بما يصب فى مصلحة العمل. وفيما يلي أسماء السادة العاملين المحالين للمعاش خلال شهر سبتمبر الجاري: محمد جبر إبراهيم "كلية العلوم " ومحمد سيد عبد العزيز "المدينه الجامعية"

وفاروق مصطفى إبراهيم "رعايه الشباب"، ونوال شعبان رضوان "كلية الصيدلة"،وحسام الدين حسن الشريف "الوحده الحسابية"

