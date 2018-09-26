حجز 100 كلغ من مادة "السكر" بأريانة‎









أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، عن تحقيق النتائج التالية:









في مجال الأمن العــــام:









* القيام بـ 193 عملية حجز.





* تحرير 28 محاضر عدلية.





* إلقاء القبض على 10 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





* حجز 44 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





* القيام بـ 31 إزالة فورية.









في المجال الصحي:









* تحرير 164 مخالفة صحية.





* تحرير 60 محضر إقتصادي.





* تحرير 15 إستدعاء وتنبيه.









أهم عمليات الحجز:









* حجز 3250 كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس.





* حجز 87 كلغ من الخضر والغلال و790 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية سوسة.





* حجز 315 كلغ من الغلال بولاية بنزرت.





* حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.





* حجز 100 كلغ من مادة "السكر" المدعم و923 علبة سجائر و21 علبة مشروب طاقة بولاية أريانة.

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