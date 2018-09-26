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حجز 100 كلغ من مادة "السكر" بأريانة‎

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:32 م
حجز 100 كلغ من مادة السكر بأريانة‎
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مروى الجلاصي
 


أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، عن تحقيق النتائج التالية:

 

في مجال الأمن العــــام:

 

* القيام بـ 193 عملية حجز.

* تحرير 28 محاضر عدلية.

* إلقاء القبض على 10 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

* حجز 44 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

* القيام بـ 31 إزالة فورية.

 

في المجال الصحي:

 

* تحرير 164 مخالفة صحية.

* تحرير 60 محضر إقتصادي.

* تحرير 15 إستدعاء وتنبيه.

 

 أهم عمليات الحجز:

 

* حجز 3250 كلغ من الخضر والغلال  بولاية صفاقس.

* حجز 87 كلغ من الخضر والغلال و790 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية سوسة.

* حجز 315 كلغ من الغلال بولاية بنزرت.

* حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.

* حجز 100 كلغ من مادة "السكر" المدعم و923 علبة سجائر و21 علبة مشروب طاقة بولاية أريانة.
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