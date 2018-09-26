رابط بين ماتش مباراة ليفربول (محمد صلاح) وتشيلسي اليوم | كورة ستار شاهد مباراة ليفربول وتشيلسي (bein match)| بدون تقطيع

تنطلق اليوم مباريات كأس الرابطة الانجليزية "كابيتال وان" ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر من لقاء ليفربول وتشيلسي في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عبر موقع الفجر الرياضي.



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وستنقل موقعة ليفربول مع تشيلسي في بطولة كابيتال وان مباشرةً وحصريًا عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.









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