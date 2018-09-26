أحمد الشيخ يرفض اللعب للإسماعيلي بالتبادل

رفض أحمد الشيخ نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي فكرة الانتقال إلى نادي الإسماعيلي سواء عن طريق البيع أو الدخول في صفقة تبادلية مع النادي الأصفر.

وتمسك أحمد الشيخ بعدم الدخول في الصفقة التبادلية مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي كما عرض النادي الأهلي مؤخراً للحصول على خدمات الأخير الفنية مع القلعة الحمراء.

وطلب أحمد الشيخ الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل عن طريق البيع النهائي وليس الإعارة والبحث عن فرصة جديدة بعيداً عن النادي الأحمر.