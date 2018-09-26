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الليلة.. "يوم الدين" في دور العرض

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:28 م
الليلة.. يوم الدين في دور العرض
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الفجر الفني
 

أعلن المخرج أبو بكر شوقي، مخرج فيلم "يوم الدين، أنه سيعرض في عدد من سينمات مصر ابتدئًا من اليوم، قائلًا: "يوم الدين ناول السينما النهاردة".


وتدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يوماً، بعد وفاة زوجته، يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثاً عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء، و الفيلم بطولة راضى جمال وأحمد عبد الحفيظ وإخراج وتأليف أبو بكر شوقي.

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