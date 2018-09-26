8 أفلام عالمية ببرنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم





وتسوء الأمور أكثر عندما يتم سجن صديقتها بسبب الديون، وتبدأ "تشيلا” في العمل في توصيل الجيران بسيارتها مقابل أجر لتتمكن من مواصلة حياتها، حيث تقابل امرأة أخرى أصغر منها وتُعجب بها.



ويعرض فيلم "الجمعية" للمخرجة اللبنانية ريم صالح في تمام الساعة 6 مساء في سي سينما 2 ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.



وتدور أحداثه عن منطقة روض الفرج وهى من أفقر الأحياء السكنية في القاهرة ويمثل الحصول على مستلزمات الحياة اليومية صراعا مستمرا لسكانها لكن الإحساس بالانتماء إلى المجموعة ومشاركة سكان الحى مشاكلهم مع بعضهم البعض يساعدهم في التغلب على مصاعبهم.



وضمن الاحتفاء بالمخرج الإيطالي فيديريكو فيللـيني يعرض فيلمه "روما" الساعة 5:45 في سي سينما 3، وهو من إنتاج عام 1972، وهو مشاهد ومقاطع تنتمي إلى ما يقرب من السيرة الذاتية للمخرج نفسه، عبر مقارنة بين زمنين ارتبطت بهما حياته، سنوات الثلاثينيات حين وصل إلى روما ووجد أمامه مدينة غارقة في الحماسة الفاشية، وسنوات السبعينيات حين صار واحدا من كبار السينمائيين.

يعرض اليوم الأربعاء في إطار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، العديد من الأفلام بمختلف المسابقات، منها الفيلم الفرنسي "هذا هو الحب" بمسرح المارينا في تمام الساعة 7:15 مساء، حيث يعرض خارج المسابقة.الفيلم من إخراج كلير بيرجيه، وتدور أحداثه حول (ماريو) رجل بلا طموح حياتي إلا في الحب، يعود لنقطة البداية حين تهجره زوجته، ويتوجب عليه أن يربي إبنتيه اللتان تمران بمرحلة المراهقة، بينما يمر هو شخصيا بأزمة مراهقة بدوره.ويعرض على نفس المسرح في تمام الساعة 9:45 مساء فيلم "تومباد" إنتاج مشترك بين الهند والسويد، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.الفيلم من إخراج زاهي أنيل برافي وأديش براساد، وتدور أحداثه على مشارف قرية متداعية تدعى تومباد، حيث يعيش (فيناياك) رجل مهووس بكنز أسلافه الأسطوري، يشك في أن سر الكنز محفوظ لدى جدته الأولى الساحرة الملعونة التي تنام لقرون.‬‬‬‬ويعرض خارج المسابقة الفيلم الأمريكي "الرجل العجوز والمسدس" في تمام الساعة 3:30 عصرا في قاعة أوديماكس، وهو من إخراج ديفيد لوري، وتدور أحداثه حول رجل (فورست تاكر) في السبعين من عمره ينجح في الفرار من سان كوينتين، حيث قام بسلسلة من عمليات السطو غير المسبوقة، التي أربكت السلطات وأذهلت العامة.ويعرض فيلم "ذباب الشتاء" في تمام الساعة 6 مساء في قاعة أوديماكس، خارج المسابقة، ومن إنتاج التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا وفرنسا وبولندا.ويعد هذا الفيلم أحد أبرز الأفلام التي نالت الإعجاب والإشادات في مهرجان "كارلوفي فاري” ونال مخرجه أولمو أومريزو جائزة أفضل مخرج في المهرجان ذاته، ومن إنتاج جمهورية التشيك، وسلوفينيا، وبولندا، وسلوفاكيا، وفرنسا. يجد المشاهد نفسه متشوقًا لمعرفة قصة الصبي "مارا" الذي يتم التحقيق معه في قسم الشرطة بتهمة سرقة سيارة ليتجول بها في أنحاء البلاد، ولا يكشف الصبي عن هويته أو من أين جاء، أو ما إذا كان سرق السيارة أم استعارها، لكنه يفاجئ رجال الشرطة بقصة عن رحلة طويلة مليئة بالتفاصيل.ويعرض في تمام الساعة 11:30 صباحا فيلم "شجرة الكمثري البرية" ضمن خارج المسابقة في سي سينما 1، وهو من إخراج نوري بيلجي جيلان، وإنتاج تركيا وفرنسا ودول أخرى، وتدور أحداثه حول"سنان" الشغوف بالأدب وحلمه أن يكون كاتبا، ويدفعه ذلك للعودة إلى قريته.فيما يعرض الساعة 6:15 فيلم "الوريثتان" إنتاج مشترك بين باراجواي، وألمانيا، وأوروجواي، والبرازيل، والنرويج، وفرنسا، ومن إخراج مارشيلو مارتنيزي، وقد فازت بطلته آنا براون بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان "برلين"، إذ جسدت ببراعة دور "تشيلا" المسنة المثلية التي تعيش مع صديقتها "تشيكويتا" في منزل فخم لمدة 30 عاما تديره الصديقة، والاثنان ينحدران من عائلات ثرية في باراجواي، لكنهما يتعرضان لأزمة مالية شديدة، ويضطران لبيع ما يمتلكانه.