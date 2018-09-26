عاجل .. رابط يلا شوت بث مباشر .. شاهد مباراة ليفربول وتشيلسي | محمد صلاح

تنطلق مباراة تشيلسي وليفربول في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2، مع وجود استوديو تحليلي مميز يضم عدد من نجوم التحليل في الوطن العربي، ومن بينهم النجم السابق لمنتخب مصر والأهلي محمد أبو تريكة، ويعلق على اللقاء حفيظ دراجي، مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع.





محمد صلاح نجح في حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، ومن ثم حصد لقب هداف المسابقة، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي بعد منافسة شرسة مع الثنائي ساديو ماني وبيير أوباميانج.





ويتوقع أن يخوض تشيلسي المباراة بتشكيل مكون: كاباييرو، زاباكوستا، كاهيل، كريستنسن، بالميري، باركلي، لوفتوس تشيك، أمباديو، موسيس، أودوي، موراتا.





أمام ليفربول سيكون تشكيله المحتمل:

مينيوليه، كلاين، جوميز، ماتيب، موريني، فابينيو، كيتا، ميلنر، ستوريدج، أوريجي، شاكيري.





ويدخل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المباراة منتشيا بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة حيث حقق العلامة الكاملة وفاز بجميع مبارياته، أما فريق تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري فقد نقطتين في مباراته ضد وست هام يونايتد، وتراجع للمركز الثالث.



