"الامارات دبي" يوقع اتفاقية لتقديم خدمات التقاص والتسوية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة "نعيم للأسهم والسندات" المحلية، المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع تحت الرقم 604037، تصبح بموجبها شريكاً تجارياً يستفيد من خدمات التقاص والتسوية التي يقدمها البنك.





ووفقاً لبيان صحفي، يعد بنك الإمارات دبي الوطني حالياً أول كيان مالي في دولة الإمارات العربية المتحدة يحصل على الموافقة اللازمة من "هيئة الأوراق المالية والسلع" لمزاولة نشاط التقاص، ليصبح بذلك "عضو تقاص عام" يوفر خدمات التقاص والتسوية للتداول في أسواق الأسهم في الدولة.





وبهذه المناسبة، قال الدكتور طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا انضمام شركة ’نعيم للأسهم والسندات‘ إلى قاعدتنا المتنامية من عملاء التقاص والتسوية المشاركين في التداول في أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي تأكيداً على القيمة المثلى التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق رأس المال في الدولة. ويوفر بنك الإمارات دبي الوطني، بصفته ’عضو تقاص عام‘، مجموعة واسعة من الأدوات والمنتجات التي يمكن لشركات الوساطة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة منها لتعزيز الكفاءة على صعيدي العمليات والتكاليف".





من جهته، قال يوسف مدحت الفار الرئيس التنفيذي لشركة "نعيم للأسهم والسندات": "يسرنا إبرام هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر البنوك في دبي، والاسم الرائد والموثوق في القطاع المصرفي. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة المتميزة ستسهم بدور محوري في تعزيز الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا، إضافة إلى ترسيخ ثقة المستثمرين في إمكاناتنا".





وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني في منتصف يونيو الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة أموال للوساطة المالية، تصبح بموجبها شريكاً تجارياً يستفيد من خدمات التقاص والتسوية التي يقدمها البنك.





وأشار البنك أنه في أعقاب حصوله على الموافقة اللازمة من "هيئة الأوراق المالية والسلع" ليصبح "عضو تقاص عام".





وأضاف بنك الإمارات دبي الوطني عدداً من العملاء إلى محفظته المتنامية؛ ليكون بذلك سبّاقاً على مستوى السوق في توفير خدمات التقاص والتسوية للمشاركين في التداول في أسواق الأسهم في الدولة.