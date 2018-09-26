إقبال كبير على تذاكر فيلم "الحلم البعيد" بمهرجان الجونة السينمائي

ينطلق فيلم "الحلم البعيد" للمخرجين مروان عمارة ويوهانا دومكي، اليوم الأربعاء بعرضه الأول في العالم العربي من خلال المسابقة الرسمية بالدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، حيث يُعرض الفيلم بحضور مخرجيه، ومنتجه مارك لطفي وسط إقبال كبير على حجز تذاكره.



أحداث فيلم الحلم البعيد تدور في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك. ويرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغيري السنّ الذين يعملوّن في أحد الفنادق السياحية الفاخرة؛ حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.



الفيلم من إخراج مروان عمارة ويوهانا دومكي، وإنتاج رومان رويتمان (شركة مونوكل - ألمانيا)، مارك لطفي (شركة فيج ليف ستوديو - مصر) وآرني بريكنستوك (شركة فروت ماركت - ألمانيا) وقد حصل على منح من مؤسسة الدوحة للأفلام، والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وبدعم من WDR، Film- und Medienstiftung NRW،IDFA Bertha Europe Fund، Catapult Film Fund، Hot Docs Blue Ice Fund، Berlinale Talents Doc Station Prize، ملتقى بيروت السينمائي وجائزة المنظمة الدولية للفرانكفونية، وتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.



وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالدورة الـ 53 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، حيث نافس في المسابقة الرسمية للمهرجان، وتعد مشاركته في مهرجان الجونة العرض الأول للفيلم في العالم العربي، ومن المقرر أن يعرض مرة أخرى غدا الخميس.